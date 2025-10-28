Selskapskatalog
TripAdvisor UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in Australia hos TripAdvisor varierer fra A$181K til A$247K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TripAdvisors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

A$196K - A$232K
Australia
Vanlig Område
Mulig Område
A$181KA$196KA$232KA$247K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos TripAdvisor in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$247,457. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TripAdvisor for UX-forsker rollen in Australia er A$180,751.

