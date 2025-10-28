Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos TripAdvisor varierer fra $133K per year for SE1 til $321K per year for PSE1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $251K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TripAdvisors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
