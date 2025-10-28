Selskapskatalog
TripAdvisor
TripAdvisor Markedsføringsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføringsoperasjoner totalkompensasjonen in United States hos TripAdvisor varierer fra $99.2K til $142K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TripAdvisors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$114K - $133K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$99.2K$114K$133K$142K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføringsoperasjoner hos TripAdvisor in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $141,570. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TripAdvisor for Markedsføringsoperasjoner rollen in United States er $99,220.

Andre ressurser