TripAdvisor
TripAdvisor Datavitenskap-leder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TripAdvisors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$295K - $345K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$257K$295K$345K$367K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos TripAdvisor in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $367,380. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TripAdvisor for Datavitenskap-leder rollen in United States er $257,480.

Andre ressurser