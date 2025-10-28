Selskapskatalog
TripAdvisor
Forretningsoperasjoner-kompensasjon in United States hos TripAdvisor utgjør totalt €54.6K per year for SE2. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TripAdvisors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€44.7K - €54.1K
Spain
Vanlig Område
Mulig Område
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos TripAdvisor in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på €57,614. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TripAdvisor for Forretningsoperasjoner rollen in United States er €41,224.

