Forretningsoperasjoner-kompensasjon in United States hos TripAdvisor utgjør totalt €54.6K per year for SE2. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for TripAdvisors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Ofte stilte spørsmål
Hva er høyeste Forretningsoperasjoner lønn hos TripAdvisor in United States?
Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos TripAdvisor in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på €57,614. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Hvor mye får TripAdvisor Forretningsoperasjoner ansatte betalt in United States?
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TripAdvisor for Forretningsoperasjoner rollen in United States er €41,224.