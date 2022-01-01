TripActions Lønninger

Selskapskatalog
TripActionss lønn varierer fra $74,990 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $227,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TripActions. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Dataanalytiker
$84.9K
Dataforsker
Median $75K
Finansanalytiker
$116K

Produktdesigner
$108K
Produktleder
Median $227K
Prosjektleder
$129K
Salg
$84.6K
Programvareutvikler
Median $220K
Ofte stilte spørsmål

Самая высокооплачиваемая позиция в TripActions — Produktleder с годовой общей компенсацией $227,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в TripActions составляет $111,712.

