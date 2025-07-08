Selskapskatalog
Trigent Software
Trigent Software Lønninger

Trigent Softwares lønn varierer fra $3,533 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $7,239 for en Kundeservice på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Trigent Software. Sist oppdatert: 12/1/2025

Kundeservice
$7.2K
Programvareingeniør
$3.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Trigent Software er Kundeservice at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $7,239. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Trigent Software er $5,386.

Andre ressurser

