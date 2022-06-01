Tread Lønninger

Treads lønn varierer fra $68,334 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $179,100 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Tread . Sist oppdatert: 12/1/2025