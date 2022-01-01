Selskapskatalog
Trainline
Trainline Lønninger

Trainlines lønn varierer fra $35,148 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $142,353 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Trainline. Sist oppdatert: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareutvikler
Median $107K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $142K
Programvareutviklingsleder
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Produktdesigner
Median $74.5K
Forretningsanalytiker
Median $84.9K
Dataanalytiker
$83.1K
Dataforsker
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Markedsføring
$35.1K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Trainline er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $142,353. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Trainline er $84,017.

