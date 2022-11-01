Selskapskatalog
Trafigura
Trafigura Lønninger

Trafiguras lønn varierer fra $27,624 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $437,175 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Trafigura. Sist oppdatert: 10/27/2025

Forretningsanalytiker
$76.2K
Dataforsker
$437K
Personalavdeling
$27.6K

Programvareutvikler
$161K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Trafigura er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $437,175. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Trafigura er $118,524.

