TOTVS Lønninger

TOTVSs lønnsområde varierer fra $10,894 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $33,590 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i TOTVS. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $18.7K
Produktdesigner
$12.4K
Produktsjef
$10.9K

Salg
$33.6K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos TOTVS er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $33,590. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos TOTVS er $15,557.

