Selskapsoversikt
Toshiba
Toshiba Lønninger

Toshibas lønnsområde varierer fra $30,845 i total kompensasjon årlig for Teknisk programsjef i nedre ende til $208,035 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Toshiba. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Dataanalytiker
Median $119K
Forretningsutvikling
$152K
Maskinvareingeniør
$43.5K

Maskinteknisk ingeniør
$115K
Programsjef
$136K
Prosjektleder
$118K
Salg
$208K
Programvareingeniør
$38K
Programvareingeniørsjef
$189K
Teknisk programsjef
$30.8K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Toshiba er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $208,035. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Toshiba er $118,139.

