Tiket.com Lønninger

Tiket.coms lønn varierer fra $10,432 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $26,130 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Tiket.com. Sist oppdatert: 10/15/2025

Programvareutvikler
Median $14.4K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $24.1K
Forretningsanalytiker
$10.9K

Dataanalytiker
$14.1K
Dataforsker
$26.1K
Produktdesigner
$10.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Tiket.com er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $26,130. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tiket.com er $14,215.

