Tide
Tide Rekrutterer Lønninger

Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in Romania hos Tide varierer fra RON 151K til RON 211K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tides totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

RON 163K - RON 190K
Romania
Vanlig Område
Mulig Område
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tide er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Tide in Romania ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 211,271. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tide for Rekrutterer rollen in Romania er RON 150,908.

