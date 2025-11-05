Selskapskatalog
Tide
Tide Markedsføringsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføringsoperasjoner totalkompensasjonen in India hos Tide varierer fra ₹498K til ₹693K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tides totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹533K - ₹628K
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹498K₹533K₹628K₹693K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tide er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføringsoperasjoner hos Tide in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹692,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tide for Markedsføringsoperasjoner rollen in India er ₹497,502.

Andre ressurser