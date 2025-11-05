Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in India hos Tide varierer fra ₹7.67M til ₹10.73M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tides totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹8.3M - ₹9.65M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tide er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Tide in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹10,732,501. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tide for Datavitenskap-leder rollen in India er ₹7,666,072.

