Thrive Global Lønninger

Thrive Globals lønn varierer fra $126,500 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $418,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Thrive Global. Sist oppdatert: 10/15/2025

Produktdesigner
Median $127K

UX Designer

Programvareutvikler
Median $204K
Produktleder
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Forretningsanalytiker
$129K
Dataforskningsleder
$214K
Produktdesignleder
$259K
Rekrutterer
$219K
Programvareutviklingsleder
$206K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Thrive Global er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $418,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thrive Global er $209,863.

