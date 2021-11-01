Selskapskatalog
Thrasio
Thrasio Lønninger

Thrasios lønn varierer fra $51,640 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $201,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Thrasio. Sist oppdatert: 10/15/2025

Programvareutvikler
Median $60K
Dataforsker
Median $180K
Produktleder
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsoperasjoner
$114K
Forretningsanalytiker
$124K
Forretningsutvikling
$130K
Dataanalytiker
$51.6K
Investeringsbankmann
$141K
Markedsføring
$194K
Prosjektleder
$122K
Programvareutviklingsleder
$201K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Thrasio er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thrasio er $130,345.

