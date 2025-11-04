Programvareingeniør-kompensasjon in India hos ThoughtWorks varierer fra ₹1.39M per year for Consultant til ₹5.23M per year for Lead Consultant. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.19M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtWorkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
