Programvareingeniør-kompensasjon in India hos ThoughtSpot varierer fra ₹3.42M per year for MTS 2 til ₹11.92M per year for Staff Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹5.33M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtSpots totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
