Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in United States hos ThoughtSpot varierer fra $270K til $384K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtSpots totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$306K - $348K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$270K$306K$348K$384K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos ThoughtSpot in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $383,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ThoughtSpot for Salg rollen in United States er $269,750.

Andre ressurser