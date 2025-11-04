Selskapskatalog
ThoughtSpot
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Rekrutterer

  • Alle Rekrutterer lønninger

ThoughtSpot Rekrutterer Lønninger

Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in India hos ThoughtSpot varierer fra ₹857K til ₹1.22M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtSpots totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹973K - ₹1.15M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹857K₹973K₹1.15M₹1.22M
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere Rekrutterer innrapporteringers hos ThoughtSpot for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Rekrutterer tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos ThoughtSpot in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,216,044. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ThoughtSpot for Rekrutterer rollen in India er ₹856,518.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ThoughtSpot

Relaterte selskaper

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser