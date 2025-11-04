Selskapskatalog
ThoughtSpot
ThoughtSpot Markedsføring Lønninger

Markedsføring-mediankompensasjonspakken in United States hos ThoughtSpot utgjør totalt $148K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtSpots totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Totalt per år
$148K
Nivå
Junior
Grunnlønn
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos ThoughtSpot?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos ThoughtSpot in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $227,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ThoughtSpot for Markedsføring rollen in United States er $125,000.

