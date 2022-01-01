Selskapskatalog
ThoughtSpot
ThoughtSpot Lønninger

ThoughtSpots lønn varierer fra $12,271 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $326,625 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ThoughtSpot. Sist oppdatert: 11/16/2025

Programvareingeniør
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Markedsføring
Median $148K
Forretningsanalytiker
$213K

Bedriftsutvikling
$159K
Datavitenskaper
$133K
Informasjonsteknolog (IT)
$49.8K
Produktdesigner
$30.9K
Produktleder
$110K
Rekrutterer
$12.3K
Salg
$327K
Cybersikkerhetsanalytiker
$107K
Programvareutviklingsleder
$152K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ThoughtSpot er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $326,625. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ThoughtSpot er $108,845.

