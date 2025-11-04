Thought Machine Teknisk programleder Lønninger

Teknisk programleder-kompensasjon in United Kingdom hos Thought Machine varierer fra £77.9K per year for IC2 til £140K per year for IC3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £122K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Thought Machines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.9K £67.8K £0 £10.1K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £123K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Vis 1 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Thought Machine ?

