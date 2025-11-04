Selskapskatalog
Thought Machine
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Thought Machine Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos Thought Machine utgjør totalt £181K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Thought Machines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£181K
Nivå
M3
Grunnlønn
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £192,448. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thought Machine for Programvareutviklingsleder rollen in United Kingdom er £142,544.

Andre ressurser