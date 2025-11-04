Selskapskatalog
Thought Machine
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Thought Machine Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in United Kingdom hos Thought Machine varierer fra £59K per year for IC1 til £131K per year for IC3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £97K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Thought Machines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
Software Engineer(Inngangsnivå)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Vis 1 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £155,373. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thought Machine for Programvareingeniør rollen in United Kingdom er £87,766.

