Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in United Kingdom hos Thought Machine varierer fra £56.6K til £77.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Thought Machines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £77,296. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thought Machine for Rekrutterer rollen in United Kingdom er £56,639.

