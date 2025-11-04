Produktleder-kompensasjon in United Kingdom hos Thought Machine utgjør totalt £105K per year for IC2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £83.7K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Thought Machines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)