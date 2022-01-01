Selskapskatalog
Thought Machine
Thought Machine Lønninger

Thought Machines lønn varierer fra $77,555 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $237,936 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Thought Machine. Sist oppdatert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareingeniør
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Programvareutviklingsleder
Median $238K
Teknisk programleder
Median $161K

Produktleder
Median $110K
Kundesuksess
$182K
Rekrutterer
$88K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Thought Machine er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $237,936. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thought Machine er $145,990.

