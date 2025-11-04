Selskapskatalog
Thorogood
Thorogood Dataanalytiker Lønninger

Dataanalytiker-mediankompensasjonspakken in India hos Thorogood utgjør totalt ₹1.2M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Thorogoods totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.2M
Nivå
L1
Grunnlønn
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Thorogood?
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Thorogood in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,659,481. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thorogood for Dataanalytiker rollen in India er ₹1,180,920.

Andre ressurser