Thorogood
Thorogood Lønninger

Thorogoods lønn varierer fra $13,801 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $51,646 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Thorogood. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Dataanalytiker
Median $13.8K
Programvareutvikler
Median $38.3K
Dataforsker
$51.6K

Teknisk programleder
$38.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Thorogood er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $51,646. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thorogood er $38,371.

