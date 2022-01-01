Selskapskatalog
Thomson Reuters
Thomson Reuters Lønninger

Thomson Reuterss lønn varierer fra $6,509 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $385,000 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Thomson Reuters. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Programvareutvikler
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Product Manager $102K
Director $169K
Produktdesigner
Median $90.3K

UX Designer

Dataforsker
Median $87.1K
Salg
Median $385K
Programvareutviklingsleder
Median $233K
UX-forsker
Median $63.7K
Personalavdeling
Median $372K
Forretningsoperasjoner
$159K
Forretningsanalytiker
$24.6K
Forretningsutvikling
$122K
Stabssjef
$164K
Kundeservice
$6.5K
Dataanalytiker
$17.4K
Dataforskningsleder
$127K
Finansanalytiker
$7.5K
Informasjonsteknolog (IT)
$16.8K
Juridisk
$118K
Ledelsesrådgiver
$96.7K
Markedsføring
$76.4K
Prosjektleder
$124K
Salgsingeniør
$112K
Cybersikkerhetsanalytiker
$122K
Løsningsarkitekt
$122K
Teknisk forfatter
$17.5K
