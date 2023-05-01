Selskapskatalog
THINK Surgical
THINK Surgical Lønninger

THINK Surgicals lønn varierer fra $71,244 i total kompensasjon per år for en Biomedisinsk ingeniør på laveste nivå til $165,825 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos THINK Surgical. Sist oppdatert: 11/15/2025

Programvareingeniør
Median $163K
Biomedisinsk ingeniør
$71.2K
Produktdesigner
$159K

Produktdesignleder
$166K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos THINK Surgical er Produktdesignleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $165,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos THINK Surgical er $160,683.

