Think Company
Think Company Lønninger

Think Companys lønn varierer fra $89,445 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $127,400 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Think Company. Sist oppdatert: 11/20/2025

Produktdesigner
$89.4K
Produktdesignleder
$127K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Think Company er Produktdesignleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $127,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Think Company er $108,423.

