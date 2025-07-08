Selskapskatalog
The University of Sydney
The University of Sydney Lønninger

The University of Sydneys lønn varierer fra $65,826 i total kompensasjon per år for en Cybersikkerhetsanalytiker på laveste nivå til $100,496 for en Forretningsanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The University of Sydney. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $69.7K
Dataforsker
Median $76.6K
Forretningsanalytiker
$100K

Cybersikkerhetsanalytiker
$65.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos The University of Sydney er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $100,496. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos The University of Sydney er $73,145.

