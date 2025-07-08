The Stepstone Group Lønninger

Selskapskatalog
The Stepstone Groups lønn varierer fra $52,462 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $184,677 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The Stepstone Group. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Dataforskningsleder
$185K
Dataforsker
$94.4K
Informasjonsteknolog (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktleder
$101K
Salg
$52.5K
Programvareutvikler
$109K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos The Stepstone Group er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $184,677. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos The Stepstone Group er $103,850.

Andre ressurser