The Economist
The Economist Lønninger

The Economists lønn varierer fra $47,509 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $186,961 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The Economist. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $47.5K
Programvareutviklingsleder
Median $187K
Produktleder
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Salg
$98.5K
UX-forsker
$91.4K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at The Economist is Programvareutviklingsleder with a yearly total compensation of $186,961. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Economist is $98,500.

