Selskapskatalog
The D. E. Shaw Group
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Programvareingeniør Nivå

Member Technical

Nivåer hos The D. E. Shaw Group

Sammenlign nivåer
  1. Member Technical
  2. Senior Member Technical
  3. Project Lead
    4. Vis 1 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
₹43,696
Grunnlønn
₹3,094,605
Aksjetildeling ()
₹156,722
Bonus
₹565,912
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for The D. E. Shaw Group

Relaterte selskaper

  • InvestCloud
  • Securian Financial
  • Synechron
  • National Benefit Services
  • FirstBank
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser