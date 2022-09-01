Selskapskatalog
The Container Store
The Container Store Lønninger

The Container Stores lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $108,780 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The Container Store. Sist oppdatert: 10/19/2025

Kundeservice
$50.3K
Finansanalytiker
$71.7K
Produktleder
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Programvareutvikler
$109K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos The Container Store er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $108,780. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos The Container Store er $81,597.

