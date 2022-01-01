Selskapskatalog
The Clorox Company
The Clorox Company Lønninger

The Clorox Companys lønn varierer fra $109,450 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $236,640 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The Clorox Company. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $121K
Regnskapsfører
$109K
Forretningsutvikling
$161K

Kundeservice
$117K
Dataforskningsleder
$172K
Personalavdeling
$237K
Informasjonsteknolog (IT)
$131K
Salg
Median $165K
Løsningsarkitekt
Median $190K
Risikokapitalist
$130K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos The Clorox Company er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos The Clorox Company er Personalavdeling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $236,640. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos The Clorox Company er $146,265.

