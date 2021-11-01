The Boring Company Lønninger

The Boring Companys lønn varierer fra $89,550 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $230,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The Boring Company . Sist oppdatert: 9/1/2025