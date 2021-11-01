Selskapskatalog
The Boring Company
The Boring Company Lønninger

The Boring Companys lønn varierer fra $89,550 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $230,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos The Boring Company. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $230K

Full-Stack Programvareingeniør

Maskiningeniør
Median $90K
Dataforsker
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Maskinvareingeniør
$143K
Produktdesigner
$89.6K
Prosjektleder
$154K
Rekrutterer
$119K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos The Boring Company er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $230,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos The Boring Company er $142,811.

