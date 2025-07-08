Selskapskatalog
TGS
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

TGS Lønninger

TGSs lønn varierer fra $36,344 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $211,050 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TGS. Sist oppdatert: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $92K
Maskiningeniør
$36.3K
Produktleder
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos TGS er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $211,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TGS er $92,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for TGS

Relaterte selskaper

  • Pinterest
  • Microsoft
  • SoFi
  • Uber
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tgs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.