Teya Lønninger

Teyas lønn varierer fra $24,849 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $134,298 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Teya. Sist oppdatert: 12/1/2025

Programvareingeniør
Median $93.9K
Produktleder
Median $93.7K
Forretningsutvikling
Median $90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datavitenskaper
$83.7K
Finansanalytiker
$54.6K
Personalavdeling
Median $76.4K
Ledelsesrådgiver
$46.1K
Markedsføring
$103K
Produktdesigner
$24.8K
Prosjektleder
$36.1K
Programvareutviklingsleder
$134K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Teya er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $134,298. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Teya er $83,733.

