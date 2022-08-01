TextUs Lønninger

Selskapskatalog
TextUss lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $159,200 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TextUs. Sist oppdatert: 12/1/2025

Kundeservice
$50.3K
Produktdesigner
$80.4K
Programvareingeniør
$159K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos TextUs er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $159,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TextUs er $80,400.

Andre ressurser

