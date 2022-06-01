Selskapskatalog
Texas Capital Bank
Texas Capital Bank Lønninger

Texas Capital Banks lønn varierer fra $87,335 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $185,070 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Texas Capital Bank. Sist oppdatert: 12/1/2025

Produktleder
Median $152K
Programvareingeniør
Median $150K
Forretningsanalytiker
$87.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finansanalytiker
$159K
Investeringsbankmann
$143K
Programvareutviklingsleder
$185K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Texas Capital Bank er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $185,070. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Texas Capital Bank er $150,900.

