Tex Lønninger

Texs medianlønn er $100,500 for en Produktdesigner . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Tex. Sist oppdatert: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produktdesigner
$101K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Tex er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $100,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tex er $100,500.

