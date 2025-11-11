Selskapskatalog
Tesla
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

  • United States

Tesla Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler Lønninger i United States

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Tesla varierer fra $127K per year for P1 til $242K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $200K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Gjennomsnitt Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Inngangsnivå)
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
Engineer
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
Senior Engineer
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
Staff Engineer
$242K
$177K
$65K
$0
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler hos Tesla in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $245,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Tesla for Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler rollen in United States er $195,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Tesla

Relaterte selskaper

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser