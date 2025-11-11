Tesla Nettverksingeniør Lønninger i United States

Nettverksingeniør-kompensasjon in United States hos Tesla varierer fra $206K per year for P2 til $330K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $331K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer ( /yr ) Bonus P1 Associate Engineer ( Inngangsnivå ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Engineer $206K $155K $51.3K $0 P3 Senior Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- P4 Staff Engineer $330K $215K $104K $11.5K Vis 2 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

Hva er opptjeningsplanen hos Tesla ?

