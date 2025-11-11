Tesla Fullstack Programvareutvikler Lønninger i Greater Austin Area

Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Austin Area hos Tesla varierer fra $122K per year for P1 til $273K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area utgjør totalt $176K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Teslas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer ( /yr ) Bonus P1 Associate Engineer ( Inngangsnivå ) $122K $115K $5.4K $1.9K P2 Engineer $197K $146K $50.9K $625 P3 Senior Engineer $226K $165K $61.4K $0 P4 Staff Engineer $273K $205K $67.5K $0 Vis 2 flere nivåer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få varsel om nye lønnstall Eksporter DataSe Åpne Stillinger

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Hva er opptjeningsplanen hos Tesla ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.